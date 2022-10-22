Gaziantep'te borç-alacak kavgası: 1 ölü

Tatlıcıdaki borç-alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada işletme sahibi başından vurularak öldürüldü, oğlu ise yaralandı. Polis kaçan katil zanlısını arıyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir katmer işletmesinin sahibi olan Orhan Sertkaya (47) ve oğlu Ali Sertkaya ile toptan fıstık alışverişi yaptıkları M.K. arasında borç- alacak meselesinden dolayı akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Babayı başından, oğlunu ayağından vurdu

M.K., kavga anında üzerinde bulundurduğu tabancayı ateşleyerek Orhan Sertkaya’yı başından, oğlu Ali Sertkaya’yı ise ayağından vurdu.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan Serkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Orhan Sertkaya’nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, yaralı oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre Polis ekipleri olay yerinden kaçan M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.