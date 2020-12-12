Gaziantep’te çakmakla oynarken, dedesinin evini yaktı

Suriye uyruklu dedenin uyuduğu sırada 5 yaşındaki torunu çakmakla oynamak isteyince yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu Süleyman Cedan'ın uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki torunu Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.

Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi.

“HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Süleyman Cedan, “Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.