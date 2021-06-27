2,5 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü son buldu. Yastıkların tutuşmasıyla çıkan yangın evi kül ederken, ağır yaralanan anne ve oğlu 9 günün sonunda hayatlarını kaybetti.

18 Haziran günü sabah saatlerinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi’ndeki evinde çakmakla oynayan 2.5 yaşındaki Halit Muhammet, bir süre sonra yastıkları tutuşturdu.

Yastıklardan çıkan alevler kısa sürede tüm evi sardı.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangın esnasında evde bulunan anne Huda Muhammet, Halit Muhammet ile Ahmet Muhammet ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiye erleri evde bulunanları dışarı çıkarttı. Yaralılar ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE İLE OĞLU 9 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Oğlu Halit’le birlikte 9 gündür yoğun bakımda olan anne Huda Muhammet ile oğlu Halit bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan Ahmet Muhammet’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne ile oğlunun cenazesi Yeşilkent Mezarlığına defnedilecek.

Gaziantep'te çakmakla oyun ölümle bitti VİDEO