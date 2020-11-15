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    Gaziantep'te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı

    Hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdikleri öne sürülen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 09:48
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    Gaziantep'te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

    ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

    Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.

    FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIKLAR AYDINLATILDI

    Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Gaziantep te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı #1

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