- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı
Hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdikleri öne sürülen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
- AA
- 15.11.2020 - 09:48
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.
ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU
Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.
FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIKLAR AYDINLATILDI
Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.