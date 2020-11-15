Gaziantep'te çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu veren 6 şüpheli yakalandı

Hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdikleri öne sürülen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.

FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIKLAR AYDINLATILDI

Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.