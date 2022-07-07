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    Gaziantep'te, cami kapısını yakan şahıs yakalandı

    Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp ateşe veren E.A. isimli şahıs, kısa sürede yakalandı.
    • 07.07.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 17:04
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    Gaziantep'te, cami kapısını yakan şahıs yakalandı

    Gaziantep’te, E.A. (50) isimli bir şahıs, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp ateşe verdi.

    Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

    DHA’nın haberine göre; kısa sürede yakalanan şüphelinin, 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçlarından 3 kaydı olduğu belirlendi.

    Valilik açıklaması

    Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür.

    Şüpheli E.A.'nın kasten yaralama-basit yaralama ve halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir.”

    Gaziantep'te, cami kapısını yakan şahıs yakalandı ViDEO

    Gaziantep te, cami kapısını yakan şahıs yakalandı #1

    Gaziantep te, cami kapısını yakan şahıs yakalandı #2


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