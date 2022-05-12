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Gaziantep'te cami şadırvanında altın hırsızlığı

Gaziantep'te cami şadırvanında altın hırsızlığı

Cami avlusunda abdest almak için 4 çeyrek altın bulunan ceketini askıya asan şahıs, kendisini takip eden hırsız tarafından mağdur edildi.