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- Gaziantep'te cami şadırvanında altın hırsızlığı
Gaziantep'te cami şadırvanında altın hırsızlığı
Cami avlusunda abdest almak için 4 çeyrek altın bulunan ceketini askıya asan şahıs, kendisini takip eden hırsız tarafından mağdur edildi.
- 12.05.2022 - 13:41
- Güncelleme : 12.05.2022 - 14:39
Gaziantep'te kuyumcu çıkışı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Merkez Devişiye Camii'ne gelen Ömer Ak, abdest alacağı sırada cebinde 4 çeyrek altın olan ceketini askıya astı.
Altınlar ise o sırada bir hırsızın hedefi oldu.
Ceket asar gibi yapıp altınları çaldı
DHA'nın haberine göre Ömer Ak'ı takip ettiği belirlenen hırsız, ceketini asma bahanesiyle altınları çalıp ortadan kayboldu.
Gaziantep'te cami şadırvanında altın hırsızlığı VİDEO
Polis harekete geçti
Namaz çıkışı durumu fark eden mağdur polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler caminin güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.