Camide uyuyan yabancı uyruklu bir kişinin cebini yırtarak 750 TL'sini çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan bir camide kalan Suriye uyruklu Muhammed Halil'in uyuduğu esnada, cami içinde uyuyan kimliği belirsiz bir kişi tarafından parası çalındı.

750 TL'si çalınan Muhammed Halil, sabah uyandığında cebinin yırtıldığı ve cebinde bulunan parasının olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı.

Cami görevlisi Enver Soylu, "Sabah saatlerinde parası çalınan Suriyeli vatandaş bana gelerek param çalındı dedi. Ben de emniyete gitmesi gerektiğini söyledim. Emniyet görevlileri buraya gelerek görüntüleri inceledi. Hırsızlık yapan şahsı tespit ettiler." dedi.

Gaziantep'te, camide uyuyan adamın parası çalındı

"CEBİMİN KESİLDİĞİNİ HİSSETMEDİM"

Parası çalınan Muhammed Halil ise "Camide uyuduğum sırda cebimin kesilerek paramın çalındığını hissetmedim. Çalınan parayı cami cemaati bana verdi. Evim yok camiide kalıyorum. İslahiye Emniyet müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun benimle çok ilgilendiler." diye konuştu.