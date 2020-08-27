Gaziantep’te cani koca eşini öldüresiye darbetti

2 çocuk annesi, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından çocuklarının gözü önünde feci şekilde darbedildi. Talihsiz kadının telefonu da gasbedildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından mahkum olduktan sonra cezaevinden yeni çıkan Murat İ., uzaklaştırma kararı olduğu halde eşi Fatma Betül İ.'nin evine çocuklarını görme bahanesiyle zorla girdi.

Eve girdikten sonra önce eşi Fatma Betül İ.'yi öldüresiye darbeden Murat İ., sonra da pencereden aşağıya atmaya çalıştı.

TANINMAZ HALE GETİRDİ, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Cani koca, daha sonrasında ise karısının cep telefonunu alarak evden kaçtı. Kaçarken de ‘Bekle bu sefer gelip seni öldüreceğim’ dedi.

Yaşanan olayın ardından yüzü ve vücudu yara içinde kalan, tanınmaz hale gelen Fatma Betül İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın devlet korumasına alınırken, babası göz göre göre yaşanan olaya tepki gösterdi.

“UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU HALDE EVE GİRİP KIZIMA SALDIRMIŞ”

Yaşanan olayın ilk olmadığını ve damadının kızını öldürmeye çalıştığını iddia eden Ethem Yılmaz, “Bu adam uyuşturucu bağımlısı. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Daha önce de kızıma şiddet uygulayıp, aşağı atmıştı. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Kızım şu an biraz daha iyi ve devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da tekrar gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin.” diye konuştu.