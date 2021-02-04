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    Gaziantep'te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor

    Gaziantep’te yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın, bir aracın çarpması sonucu kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:44
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    Gaziantep'te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, simit almak için evinden çıkan 49 yaşındaki Fatma Neslihan Özdere, yolun karşına geçmek istedi.

    Bu esnada kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen panelvan tipi araç, talihsiz kadına çarparak metrelerce sürükledi.

    Gaziantep'te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor VİDEO

    YARDIM ETMEYİP KAÇTI

    Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Özdereye’ye çarpan araç sürücü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Neslihan Özdere’yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi>'ne kaldırdı.

    Gaziantep te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor #1

    10 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Özdere, hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süreçte yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Gaziantep te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor #2

    SÜRÜCÜ BULUNAMADI

    Öte yandan, kazadan sonra kaçan sürücü hala bulunamadı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ve sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Gaziantep te çarptığı kadının ölümüne sebep olan sürücü aranıyor #3

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