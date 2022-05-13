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    Gaziantep'te çelik profiller, vinçten koptu: 1 ölü 1 yaralı

    5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada, vincin taşıdığı çelik profiller iki işçinin üzerine düştü. Kazada 1 işçi can verirken yaralı diğer işçinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
    • 13.05.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 14:57
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    Gaziantep'te çelik profiller, vinçten koptu: 1 ölü 1 yaralı

    Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında çelik profiller kopunca dehşet yaşandı.

    Fabrika panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak çelik montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Tutar'ın üzerine düştü. Olay sonrası iki işçi ağır yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    2 ilçiden 1'i profillerin altında can verdi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vinçten çelik profillerin altında kalan işçilerden Kemal Çelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ağır yaralanan diğer işçi Enes Tutar ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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    Ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

    Hayatını kaybeden talihsiz işçi Kemal Çelebi'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Yaralı işçinin durumu kritik

    Cenazenin, Adli Tıp'ta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, diğer yaralı Enes Tutar'ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

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