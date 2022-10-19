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    Gaziantep’te cep telefonu çalan kapkaççı tutuklandı

    Gaziantep’te bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan bir şüpheli tutuklandı.
    • 19.10.2022 - 18:15
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    Gaziantep’te cep telefonu çalan kapkaççı tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir vatandaş cep telefonunun kapkaçı tarafından çalındığı ihbarında bulundu.

    Olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. isimli şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs yakalandı.

    Tutuklandı

    İHA'nın aktardığına göre zanlı yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep’te cep telefonu çalan kapkaççı tutuklandı #1


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