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    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada

    İslahiye ilçesinde, bir iş yerinden telefon çalan Suriye uyruklu 3 şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:55
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    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde cep telefonu satılan iş yerine gelen 3 şahıs, müşteri gibi girdikleri dükkanda hırsızlık yaptı.

    Bir süre telefonları inceleyen şüphelilerden biri, aldığı bir telefonu fark ettirmeden cebine attı.

    Bir süre daha dükkanda telefon inceleyen şahıslar, bir telefon da satın alıp bölgeden uzaklaştı.

    Şahısların çıkmasının ardından tezgahı düzeltirken telefonlardan birinin olmadığını fark eden çalışan, durumu iş yeri sahibi Halil İbrahim Yaşar’a bildirdi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kamera görüntülerini inceleyen Yaşar hırsızlık olayını görünce, polis ekiplerine durumu bildirdi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada #1

    İLÇE MERKEZİNDE YAKALANDILAR

    Eşkali belirlenen Suriye uyruklu şüpheliler, ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada 

    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada #2

    Gaziantep’te cep telefonu hırsızlığı kamerada #3

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