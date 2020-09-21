Gaziantep'te CHP'li başkandan koronavirüs partisi

Zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da görüntülere yansıdı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, kentte havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurdu.

Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Gaziantep'te yeni çekilen bazı eğlence videolarını paylaştı.

Vali Gül'ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntülerde, eğlencede sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı görüldü.

KORONA PARTİSİ TEPKİ TOPLADI

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği ileri sürülen koronavirüs partisinde, havaya silahla ateş açılması görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Hızla yayılan görüntülerle ilgili CHP'li başkan henüz bir açıklama yapmazken, görüntüler tepki topladı.

Öte yandan Polat'ın, yaklaşık iki ay önce sosyal medya hesabından 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüler yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından Polat hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li başkandan Gaziantep'te koronavirüs partisi ViDEO