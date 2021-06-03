Çiçekçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı düzenlenirken, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi’nde bulunan bir çiçekçi dükkanına, alacak verecek meselesi nedeniyle 3 saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

DÜKKAN SAHİBİ YARALANMADI AMA..

Açılan ateş sonucunda seken saçmalar çiçekçiye ve yan tarafında bulunan başka bir iş yerine geldi.

Saldırı sonucunda çiçekçide bulunan dükkan sahibi yaralanmazken, seken saçmalar yan taraftaki iş yerinin sahibi Adem A. ile müşterisi ve çocuğunun kollarına isabet etti.

İş yeri sahibi Adem A., müşterisi ve çocuğu, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle, hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep'te çiçekçi dükkanına saldırı VİDEO









SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan 3 kişiyi Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırının yaşandığı iş yeri çevresinde önlem alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.



