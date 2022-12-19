Bir evde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Gaziantep''in Şahinbey ilçesi bulunan bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin pencerelerden taştığı ve yoğun dumana neden olan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

O anlar kayıt altına alındı

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yangın sırasında yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te çıkan yangın vatandaşları korkuttu VİDEO