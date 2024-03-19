Gaziantep'te cinayet! Çiftlik sahibi tabancayla öldürüldü

DHA
Vahşi cinayetin adresi Gaziantep.
Dün gece Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah çiftliğe geldiklerinde Ali Çirkin'i kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
Çiftlikte ölü bulundu
İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Çirkin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çirkin’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çoban gözaltında
Öte yandan gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu çiftlik çalışanının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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