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- Gaziantep'te cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı
Gaziantep'te cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı
5 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlunu kahvehanede silahla vurarak öldüren şahıs, kaçtığı 5 yılın sonunda operasyonla yakalanıp tutuklandı.
- DHA
- 09.10.2020 - 14:54
2015 yılında Gaziantep'teki Hacıbaba Mahallesi’nde yaşayan Serdal Yaşar, husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı kahvehanede otururken tabanca ile vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan Serdal Yaşar, bulunamadı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yaşar, Koçlu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gizlendiği adreste 2 av tüfeği de bulunan Serdal Yaşar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.