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    Gaziantep'te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

    Şehitkamil ilçesinde Ahmet Alagöz idaresindeki cipin çarpmasıyla hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Uğur emre Dalkılıç, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 17:03
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    Gaziantep'te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'nde, 3 Ekim günü bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Uğur Emre Dalkılıç’a (14), geri manevra yapan Ahmet Alagöz idaresindeki cip çarptı.

    Kazanın ardından Dalkılıç yerde kalırken, Alagöz hızla olay yerinden kaçtı.

    Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Yaralı halde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Dalkılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

    Gaziantep te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Dalkılıç, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Dalkılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.

    Cenazesi, Dalkılıç'ın ailesi ve yakınların katılımıyla ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi

    Gaziantep'te cipin çarptığı14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Olayın ardından gözaltına alınan Alagöz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Alagöz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi #2

    Gaziantep te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi #3

    Gaziantep te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi #4

    Gaziantep te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi #5

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