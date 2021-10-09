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- Gaziantep'te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
Gaziantep'te cipin çarptığı 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
- DHA
- 09.10.2021 - 15:56
- Güncelleme : 09.10.2021 - 17:03
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'nde, 3 Ekim günü bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Uğur Emre Dalkılıç’a (14), geri manevra yapan Ahmet Alagöz idaresindeki cip çarptı.
Kazanın ardından Dalkılıç yerde kalırken, Alagöz hızla olay yerinden kaçtı.
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yaralı halde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Dalkılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Dalkılıç, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Dalkılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Kilis'e gönderildi.
Cenazesi, Dalkılıç'ın ailesi ve yakınların katılımıyla ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi
Gaziantep'te cipin çarptığı14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Alagöz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Alagöz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.