Gaziantep'te çocuğunu acımasızca döven cani babanın sonu hapis oldu

İHA

Yurt genelinde şiddet mağduru çocuklar ve acımasız ebevenyler, özellikle sosyal medyanın gücü sayesinde ifşa ediliyor.

Sosyal medya platformlarında olay yaratan bu görüntüler, yetkililerce tespit edilerek, gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

Çocuk şiddetinin görüntüleri bu kez Gaziantep'ten geldi.

SALDIRGAN BABANIN ADRESİ BELİRLENDİ

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki alan görüntülerin ardından çocuğu darbeden şahsın yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde olayın Gaziantep'te yaşandığı tespit edildi.

ŞİDDET MAĞDURU ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı.

Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

VALİLİK, KONUYA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada mağdur çocuğun koruma altına alındığı da belirtilerek, şu sözler kullanıldı: