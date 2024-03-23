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Gaziantep'te çocukların kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te çocukların kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti Çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya ailelerin dahil olmasıyla 2 kişi silahla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanede tedavi altına alırken, 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.