Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı...
Nizip ilçesinde öğle saatlerinden sonra çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu.
2 kişi yaralandı
İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenirken ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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