Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.548
-0.70%
BTXN Coin
33.03
0.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera

    Raylara inen 2 çocuk, hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera

    Gaziantep’te, Gazimuhtarpaşa Tramvay durağında yayalara yasak olan tramvay yoluna giren iki çocuk, harekete halindeki tramvayın arkasına tutundu.

    Bir çocuk tutunamayıp bırakırken diğer çocuk ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Canlarını hiçe sayan çocukların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

    RAYLARDA KOŞTU

    Tramvaya tutunamayan çocuğun raylar arasında koşarak arkadaşını takip ettiği görüldü.

    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera ViDEO

    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera #1

    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera #2

    Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera #3


    Görüş Bildir