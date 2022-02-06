Raylara inen 2 çocuk, hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te, Gazimuhtarpaşa Tramvay durağında yayalara yasak olan tramvay yoluna giren iki çocuk, harekete halindeki tramvayın arkasına tutundu.

Bir çocuk tutunamayıp bırakırken diğer çocuk ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

Canlarını hiçe sayan çocukların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

RAYLARDA KOŞTU

Tramvaya tutunamayan çocuğun raylar arasında koşarak arkadaşını takip ettiği görüldü.

Gaziantep’te, çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamera ViDEO