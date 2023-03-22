Gaziantep'te çocuklarına şiddet uygulayan annenin o anları kamerada

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Çocuklarına şiddet uygulayan annenin o anlarına ait görüntülerini, eşi ortaya çıkardı.

Anne Nedime Yavuz, öz çocuklarına acımasızca şiddet uygulamaya başladı.

Şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, suç duyurusunda bulunmadan önce delil topladı.

Daha önce eşi tarafından bıçaklanan Ali Yavuz, genç kadından şikayetçi olmak için mahkemeye müracaat etti.

Çocuklarıyla birlikte şiddet mağduru olan baba, korkunç olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ses kaydı var kamera görüntüleri vardı bu görüntüler ben evden uzaklaştırma yapıyordu bu görüntüleri imha ediyordu. Bu sesleri ve bu görüntüleri meydana çıkarmayayım göstermeyeyim diye kanıtları imha etti. Ses kaydında bizim o gece ne yaşadıysak var. Kendisinin saldırması, çocuklarına tehdit içerikli konuşmalar var. Çocuklarını öldürmeyle tehdit etmesi, ağzına alınmayacak ithamlarda bulunma ve bir kız evladına söylenmeyecek kötü kelimeler, ağza alınmayacak kelimeler bunlarla psikolojilerini bozarak onları tehdit ediyor. Bu çocuklar da çaresiz bir şekilde ağlıyor. Çocuklarımı kabloyla boğduğu çocuğumun kendi dilinden dökülüyor. Bu kayıtlarda vardır.