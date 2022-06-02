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    Gaziantep'te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2'si can verdi

    Araban ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın çöken duvarı altında kalan 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.
    • 02.06.2022 - 23:22
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    Gaziantep'te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2'si can verdi

    Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde, inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtınadan dolayı çöktü. O sırada duvarın önünde olan 5 çocuk duvarın yıkıntısının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    5 çocuk yaralandı

    Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli’yi (11) yıkıntıların arasından çıkardı.

    Gaziantep'te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2'si can verdi - VİDEO

    2 çocuk hastanede kurtarılamadı

    İHA'nın aktardığına göre; acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı çocuk, ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine yaralı çocuk Vakkas Çalışkan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

    Gaziantep te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2 si can verdi #1

    Belediye başkanı ve kaymakam olay yerine gitti

    Olayın ardından Hisar Mahallesi’ne giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise vatandaşlardan bilgi aldı. Mahalledeki incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine geçen Başkan Doğru ile Kaymakam Sevgili, çocukları vefat eden ve yaralanan ailelerle ilgilenerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Gaziantep te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2 si can verdi #2

    Vali Gül, sosyal medyadan uyardı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini aktaran Vali Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah’tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.

    Gaziantep te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2 si can verdi #3


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