Araban ilçesinde fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın çöken duvarı altında kalan 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde, inşaat halindeki üstü açık tek katlı binanın duvarı fırtınadan dolayı çöktü. O sırada duvarın önünde olan 5 çocuk duvarın yıkıntısının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 çocuk yaralandı

Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli’yi (11) yıkıntıların arasından çıkardı.

Gaziantep'te çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2'si can verdi - VİDEO

2 çocuk hastanede kurtarılamadı

İHA'nın aktardığına göre; acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı çocuk, ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine yaralı çocuk Vakkas Çalışkan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Belediye başkanı ve kaymakam olay yerine gitti

Olayın ardından Hisar Mahallesi’ne giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise vatandaşlardan bilgi aldı. Mahalledeki incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine geçen Başkan Doğru ile Kaymakam Sevgili, çocukları vefat eden ve yaralanan ailelerle ilgilenerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Gül, sosyal medyadan uyardı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini aktaran Vali Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah’tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.