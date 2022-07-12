Gaziantep'te kağıt topladığı sırada yer altı konteynerine düşen 27 yaşındaki Ahmet Onur'u ihbar üzerine belediye ekipleri kurtardı.

Gaziantep'te Seyrantepe Mahallesi'nde 27 yaşındaki atık kağıt toplayıcısı Ahmet Onur belediyeye ait yer altı konteynerinden kağıt çıkarmak istediği sırada dengesini kaybederek içine düştü.

Bir süre konteyner içerisinde mahsur kalan Onur'u fark eden mahalle sakinleri durumu Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, belediye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Ekipler vinç yardımı ile yer altına gömme şeklinde yerleştirilen çöp konteynerini çıkardı.

Hastaneye kaldırıldı

Konteynerin alt kapağının açılması ile Ahmet Onur çöplerin arasından çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Onur'un çöplerin içerisinden çıkarılarak kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'te çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı VİDEO