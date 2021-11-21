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    Gaziantep’te çöplüğe atılmış kadın çantası içerisinde cenin bulundu

    Gaziantep'te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 18:24
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    Gaziantep’te çöplüğe atılmış kadın çantası içerisinde cenin bulundu

    Gaziantep'in Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş, kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi.

    CENİNİN 4-5 AYLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

    İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

    POLİS, KİMİN BIRAKTIĞINI ARAŞTIRIYOR

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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