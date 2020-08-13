Mahalleye dadanan bir hırsızın, evden çaldığı cüzdanı boşalttıktan sonra fırlatıp olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Şekeroğlu Mahallesi'nde, şafak vakti duvardan tırmanarak bir eve giren ve girdiği evden 50 bin lira civarında para ve cüzdan çalan şüpheli şahıs, mağdur vatandaşı bıktırdı.

CÜZDANI BOŞALTIP BİNAYA FIRLATTI

Girdiği evin bulunduğu sokaktan çıkarken görüntülenen şüpheli şahıs, çaldığı cüzdanın içindeki paraları ve değerli eşyaları aldıktan sonra boş cüzdanı, yakındaki başka bir binanın üstüne fırlattı.

Şüpheli şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Gaziantep'te cüzdan ve 50 bin lira çalan hırsız kamerada

"UYKU BİZE HARAM OLDU"

Yaşanan olaydan sonra 50 bin lira parası ile eşinin cüzdanındaki altınların çalındığını söyleyen Hakan Bergel, "Bu mahalleye bir hırsız dadandı. Bu evler de eski Antep evleri olduğu için duvardan tırmanarak rahat bir şekilde içeri girebiliyor. Geçen gün de sabah erken saatlerde benim evime girdi bu hırsız. Evde kaç zamandır ne zorluklara biriktirdiğim 50 bin liraya yakın paramı çaldı. Eşimin içinde para ve altın bulunan cüzdanını çaldı. Çok üzgünüz, çok kızgınız. Artık geceleri uyuyamıyoruz, uyku bize haram oldu." dedi.

"RESMEN KAMERAYA POZ VERMİŞ"

Şüphelinin boş cüzdanı fırlatma anlarının da kameralarca kaydedildiğini belirten Bergel, "Adam elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. Yolda giderken de cüzdanı açıyor, içinden alacağını alıyor ve boş cüzdanı fırlatıp kayboluyor. Çok rahatlar yani bu kadar olmaz. Adam resmen kameraya poz vermiş." ifadelerini kullandı.

"BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Yetkililere seslenip hırsızların bulunmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Bergel, "Bunu erkenden yakalayıp bizim mağduriyetimizi giderebilirler. O çocuk 8 Ağustos Cumartesi günü benim evime girdi. O gün yakalanmış olsaydı belki paralarımı ve altınlarımı geri alabilirdim ama artık çok zor. Artık bir şekilde bulunmasını istiyorum. Çünkü bulunmazsa insanlar hırsızı gördüğü yerde cezasını kendisi vermek isteyecek ya da tutup adalete teslim edecek." diye konuştu.