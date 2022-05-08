- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan gözaltına alınan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 08.05.2022 - 11:35
Gaziantep'te DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi.
DHA'nın haberine göre; A.K., ekipler tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.