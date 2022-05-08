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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

    Sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan gözaltına alınan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 08.05.2022 - 11:35
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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

    Gaziantep'te DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabında terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre; A.K., ekipler tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama #1


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