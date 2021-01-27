Gaziantep'te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü

Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin define için tünel kazdığı bilgisine ulaştı.

6 DEFİNECİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bölgeyi ablukaya alan ekipler M.H.Ç, M.A.D, Y.E.F, H.I.A, Z.Ö ve Y. S'yi tünel çalışması yaparken suçüstü yakaladı.

5 METRE DERİNDE, 45 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

Zanlıların 5 metre derinliğinde 45 metre uzunluğunda ve 1, 5 metre yüksekliğinde define amaçlı tünel kazdığı tespit edildi.

Ekipler, bölgede yapılan aramada, 2 hilti, havalandırma motoru, 3 gaz maskesi ile tünel açmada kullanılan çok sayıda araç ve gereç ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.