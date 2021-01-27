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    Gaziantep'te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü

    Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan 6 kişi, suçüstü yakalandı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 00:58
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    Gaziantep'te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin define için tünel kazdığı bilgisine ulaştı.

    6 DEFİNECİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Bölgeyi ablukaya alan ekipler M.H.Ç, M.A.D, Y.E.F, H.I.A, Z.Ö ve Y. S'yi tünel çalışması yaparken suçüstü yakaladı.

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #1

    5 METRE DERİNDE, 45 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL

    Zanlıların 5 metre derinliğinde 45 metre uzunluğunda ve 1, 5 metre yüksekliğinde define amaçlı tünel kazdığı tespit edildi.

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #2

    Ekipler, bölgede yapılan aramada, 2 hilti, havalandırma motoru, 3 gaz maskesi ile tünel açmada kullanılan çok sayıda araç ve gereç ele geçirdi.

    Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #3

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #4

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #5

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #6

    Gaziantep te define için 45 metre tünel açan 6 kişiye suçüstü #7

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