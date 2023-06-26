Gaziantep'te deprem sonrası yapılan köy evleri villaları aratmıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evleri villaları aratmıyor.

İHA

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor.

Villaları aratmıyor

İlçede yapılan köy evleri görüntüsü, bahçesi ve çevresindeki ormanlarıyla villaları artmıyor.

İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz"

Köy Evleri Saha Şefi Hakan Bilir Nurdağı Mesthöyük’te kaba inşaatların bittiğini belirterek, “Köyevleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Şu an bütün bölgede inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mesthök köyündeyiz. Burada 17 köyevi var 3 tanesi teslim edildi diğerleri de bitme aşamasına geldi kaba inşaatı tamamen bitti şu an ince işlerdeyiz. İnşallah onlar da en kısa sürede teslim edilecek. Dünyada yapılmış en güvenli köyevleridir. En büyük depremlerde dahi bu binalarda çatlama olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.