Gaziantep'te depremde zarar gören binanın 2. katından düşen kişi öldü
AA & Ensonhaber

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi Bulvarı üzerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasarlı alan 6 katlı bir apartmanın ikinci katına çıkan Ali Yıldırım (69), dengesini kaybederek zemine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Yavuz Yıldırım
Editör