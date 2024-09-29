Gaziantep'te depremde zarar gören binanın 2. katından düşen kişi öldü

AA & Ensonhaber
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi Gaziantep Bulvarı üzerinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasarlı alan 6 katlı bir apartmanın ikinci katına çıkan Ali Yıldırım (69), dengesini kaybederek zemine düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış