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    Gaziantep'te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi

    Üst geçidin demir ayağına çarpan tırın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Tırın içerisindeki yük, yola saçıldı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 16:52
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    Gaziantep'te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi

    Gaziantep'te öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi’nde Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesi, orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

    YAĞLAR YOLA SAVRULDU

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #1

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #2

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #3

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #4

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #5

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #6

    Gaziantep te devrilen tırın dorsesi aracı ezdi #7


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