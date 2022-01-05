Engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.Zapıta ekiplerince karakola götürülen adama ise 277 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti.

ZABITANIN ISRARIYLA AYAĞA KALDIRILDI

Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

ÜSTGEÇİTTEN ATLAMAYA KALKTI

Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı VİDEO





















