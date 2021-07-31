Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Müslüm Yılmazsoy, dini nikahla evlendiği kadın tarafından 40 günde 30 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Gaziantep’te belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Müslüm Yılmazsoy, arkadaş aracılığıyla tanıştığı Rabia S. isimli bir kadınla 4 aylık konuşmanın ardından dini nikah kıydı.

40 günlük evliliğinde 30 bin lira harcayan Yılmazsoy, bri arkadaşından aldığı telefonun ardından dolandırıldığını anladı.

Rabia S.’nin kendisini zorla evde tuttuğu gerekçesiyle polise ihbar ettiğini anlatan Yılmazsoy, “Dişini bile yaptırdım. Avukata onun yerine para ödedim. Videolar var. Nasıl zorlamışım onu?” dedi.

"BENİM EMEĞİMİ YEDİ"

“Akşama kadar süpürge sallayan bir insanım. Benim emeğimi yedi. Benim şerefimle oynadı. Beni sevmiyorsa en başta diyecekti.” şeklinde konuşan Yılmazsoy, derdinin para olmadığını belirterek başkalarının kandırılmaması için mücadele ettiğini söyledi.

“AVUKAT TUTTUM BORCU KAPATTIRDIM”

Rabia S.’nin sağlam ve dürüst bir insan olduğunu söylemesiyle ona güvendiğini ve dini nikahla evlendiğini belirten Yılmazsoy şu ifadeleri kullandı:

“Köyüne gidip ona bir kurban kestirdim. Baya bir masraf ettim. Ondan sonra o kadına ‘Senin üzerine borç var. Bir avukat tutup bu borcu kapattırırım.

Ondan sonra da resmi nikah yaparız’ dedim. Avukat tuttum. Avukat haczi kaldırmak için uğraşırken bir gün sabah beni arayıp ‘Seni istemiyorum. Seninle anlaşamıyorum’ dedi.

Gaziantep’te dini nikahla evlendi, 30 bin lira dolandırıldı VİDEO

“BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN”

Ben de ona ‘Neyi anlaşamıyorsun. Beni sevmiyor musun’ dedim. O sabah erkenden aramıştı beni. Ben ona ‘Bekle akşam eve geleyim. Bir İslahiye’ye gidelim.

Seni sorup soruşturayım sonra istersen git’ dedim. Yok zorla tutuyorum diye polisi eve getirmek, beni millete rezil etmek çirkin bir durum. Herkesin bir şanı şerefi var. Benim derdim giden param değil ben yandım başkaları yanmasın.

Bu kadın dolandırıcıymış. Şimdiye kadar benim gibi 4 kişiyi dolandırmış. Bende 5’inci oldum.





“BENİ DOLANDIRIP KANDIRIP GİTTİ”

Belki daha bilmediklerimiz de vardır. Evin anahtarı onda, dışarı çıkıyor, yiyip içiyor. Nasıl seni zorla tutuyorum. Biz senle evlendik. Ben onun malları üzerindeki haczi kaldırtıp mallarını satarak borcunu ödetecektim.

Ben onunla resmiyette evlenseydim, o borç beni de etkileyecekti. Beni dolandırıp kandırıp gitti. Dünya malı önemli değil benim şerefim önemlidir. Beni sevmiyorsa beni sevmediğini söyleyecekti.

Ben de onu zorla tutmazdım. Ona 40 günde 30 bin lira harcadım. Bu kadın dolandırıcıdır. Kimse dolandırılmasın. Beni kandırdı başkasını kandırmasın.”