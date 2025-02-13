Gaziantep'te direksiyon başında kalp krizi geçirdi

DHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında seyreden otomobil sürücüsü Hüseyin Durmaz, direksiyon başında aniden rahatsızlandı.
Kalp krizi geçiren Durmaz’ın otomobili, kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarptı.
Kazanın ardından daha da ileriye gidemeyen araç durdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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