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- Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar
Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar
Seyir halindeyken cep telefonu ile video çeken halk otobüsü şoförü, hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye attı.
- DHA
- 19.10.2020 - 14:28
Gaziantep'in Savcılı Mahallesi'nde yolcu taşıyan bir halk otobüsünün şoförü, çalan müzik eşliğinde cep telefonu ile video çekti.
O ANLAR KAMERADA
Durumu fark eden ön koltuktaki yolcular, şoförün dikkat çeken ve yolcuların canını tehlikeye atan o anlarını cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Kural ihlali yapan şoför paylaşılan görüntülerin ardından tepkilere sebep oldu.