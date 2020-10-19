Dolar
7.8987
-0.4361%
Euro
9.3131
0.1828%
Altın
1912.56
0.6896%
Borsa
1203.02
0.8627%
G. Altın
486.82
0.456%
Bitcoin
91146.55
1.3968%
EXEN Coin
11.66
1.12%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar

    Seyir halindeyken cep telefonu ile video çeken halk otobüsü şoförü, hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye attı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 14:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar

    Gaziantep'in Savcılı Mahallesi'nde yolcu taşıyan bir halk otobüsünün şoförü,  çalan müzik eşliğinde cep telefonu ile video çekti.

    O ANLAR KAMERADA

    Durumu fark eden ön koltuktaki yolcular, şoförün dikkat çeken ve yolcuların canını tehlikeye atan o anlarını cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

    Kural ihlali yapan şoför paylaşılan görüntülerin ardından tepkilere sebep oldu.

    Gaziantep te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir