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Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar

Gaziantep'te direksiyon başındaki şoförün video çektiği anlar

Seyir halindeyken cep telefonu ile video çeken halk otobüsü şoförü, hem kendi hem de yolcuların canını tehlikeye attı.