Gaziantep’te doğum yapan anne, bebeğini bırakıp kaçtı

Devlet hastanesinde dünyaya geldikten sonra solunum yetmezliği nedeniyle yer olmadığı için bir özel hastaneye sevk edilip kuvöze alınan bebeğin annesi bebeğini bırakıp kaçtı.

Gaziantep’te, 14 Haziran günü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde T.S. (32) isimli bir kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sezaryen ile doğan bebek, boş kuvöz bulunmayınca solunum yetmezliği nedeniyle ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi.

Bebek kuvöze konulduktan sonra, bir gün sonra taburcu edilen anne T.S.’ye bebeğinin bulunduğu hastane ile ilgili bilgi verildi.

T.S., iletişim numarasını bıraktıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Bebeğin tedavisi devam ederken aileden kimsenin gelmemesi doktorların dikkatini çekti.

AİLESİ BEBEĞİ ALMADI

Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. T.S.’ye ulaşamayan ekipler, ailesinin yaşadığı adreste de bulunmadığını tespit etti.

T.S.’nin ailesi kızları ile görüşmediklerini ve bebeği almak istemediklerini söyledi.

DÜNYA ADI VERİLDİ

Uzman Doktor Mevlüt Kürşat Akkar'ın tedavisi yapılan bebeğin bakımını, Yenidoğan Servis sorumlusu olan Hemşire Şeyma Bayram üstlendi.

Bebeğe yeni kıyafetler alındı.

Doktor ve hemşireler bebeğe Dünya adını verdi.

“AİLESİNE BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIK”

Annesinin gelmesi beklenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Doktor Mevlüt Kürşat Akkar, şu sözleri kaydetti:

“Bu bebeğimiz bize 14 Haziran günü getirildi. Bebek ilk geldiğinde solunum sıkıntısı ve sağlık problemleri vardı.

Biz bebeğimize hemen gereken müdahaleleri yaptık. Tedavilerin sonucunda bebeğimizin iyileşti ve kendine geldi.

Çocuğumuz taburcu olma dönemine yakın aileye ulaşmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Ama ailesine bir türlü ulaşamadık.





“HASTANEMİZİN GÖZBEBEĞİ OLDU”

Sağlık ekipleriyle yapılan araştırmada ailesine ulaşamadık. Daha sonra emniyete bilgi verdik. Çocuğun sahibi çıkmadı. Bebeğin her türlü bakımı hastanemiz tarafından yapılıyor. Şu an gayet sağlıklı bir durumda. Bebeğimiz şu an hastanemizin gözbebeği oldu ve annesinin gelip almasını bekliyoruz.”

“KENDİ BEBEĞİMİZ GİBİ SAHİPLENDİK”

Hemşire Şeyma Bayram ise şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğin bütün tıbbi müdahaleleri bitti. Bebeğimiz de toparlandı ve durumu gayet iyi. Biz onu kendi bebeğimiz gibi sahiplendik.

Kucağımıza alıyoruz, seviyoruz. Annesi gelmediği için ismi konulmamıştı biz kendisine 'Dünya' adını koyduk.

Bütün yeni doğan bebekler anne şefkatini hak ediyor. Hiçbir bebeğin bundan mahrum edilmemesi gerekiyor.

“HEPİMİZ ONA ANNELİK YAPIYORUZ”

Dünya bebeğin anne şefkatinden mahrum kalmaması için hastanede hepimiz ona annelik yapıyoruz.

Herkes dünya bebeği kucaklamak, sevmek ve hikayesini öğrenmek istiyor. Ama biz ilk olarak annesine ulaşmak istiyoruz.”

Bir kız annesi olduğunu ve Dünya bebeği de şu an ikinci çocuğu gibi gördüğünü anlatan Şeyma Bayram, tek isteklerinin bir an önce bebeğin annesine kavuşması olduğunu ifade etti.