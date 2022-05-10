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    Gaziantep'te doktor, tartıştığı kuzenini öldürdü

    Miras nedeniyle kuzenler arasında çıkan satırlı ve silahlı kavgada, kadın doğum uzmanı olan akrabası tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
    • 10.05.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:15
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    Gaziantep'te doktor, tartıştığı kuzenini öldürdü

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı B.Ç.'nin ofisinde tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında silahını çıkaran kadın doğum uzmanı B.Ç., kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Olay sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayda hafif şekilde yaralanan diğer iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Katil zanlısı gözaltına alındı

    Katil zanlısı B.Ç. ise olay sonrası hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Katil zanlısının sorgusu sürerken, ölümüne neden olduğu kuzeni Alaattin Çelik'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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