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Gaziantep'te doktorun burnu kırıldı! "Ne kimliği, sen muayeneni yap..."

Gaziantep'te doktorun burnu kırıldı! "Ne kimliği, sen muayeneni yap..." Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde hasta yakınları tarafından darbedilen doktorun burnu kırıldı.