Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde bir doktor, şiddete maruz kaldı.
Acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden hasta yakınlarının, "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen sözleriyle karşılaştı.
Ardından hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iddia edilen Kürşat Y., Doktor Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu.
Yumruk darbesiyle burnu kırıldı
Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doktoru darbeden Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Saldırgan tutuklandı
Kürşat Y., Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Y.’nin, kısa süre önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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