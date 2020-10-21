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    Gaziantep'te doktorun telefonunu çalan hırsız tutuklandı

    Hastane koridorunda dolaşan hırsızın, masa üzerindeki doktora ait olan cep telefonunu çaldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 11:49
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    Gaziantep'te doktorun telefonunu çalan hırsız tutuklandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede görev yapan doktor, masada bıraktığı cep telefonunu bulamayınca çalındığını anlayıp, durumu polise bildirdi.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları incelemeye aldı. İnceleme sonucu koridorda dolaşan bir hırsızın telefonu çalıp kaçtığı belirlendi.

    YAKALANDI

    Görüntülerin ardından kimliği tespit edilen şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Gaziantep te doktorun telefonunu çalan hırsız tutuklandı #1

    Gaziantep te doktorun telefonunu çalan hırsız tutuklandı #2

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