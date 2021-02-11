Döviz brosunda parasını sayan bir kişinin elindeki paraları zorla alarak kaçan şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde bulunan döviz bürosuna gelen bir kişi, bozdurduğu döviz karşılığında kendisine verilen parayı iş yerindeki koltuklardan birine oturarak saymaya başladı.

Bu esnada içeriye giren bir kişi ise herkesin gözü önünde el çabukluğu ile paraları almaya çalıştı.

PARAYI ALIP KAÇTI

Parasını sayan kişinin ani bir refleksle parayı sıkıca tutması üzerine ilk hamlesinde başarılı olamayan şahıs, kısa süren uğraşı sonucunda parayı aldı.

Parayı zorla alan şahıs, döviz bürosundan dışarı çıkarak kaçmaya başladı.

Gaziantep'te döviz bürosunda para sayan adam gasbedildi VİDEO

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kalabalığı da fırsat bilen şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şahsın paraları gasbettiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kayıplara karışan şahsa ulaşmak için döviz bürosundaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

TUTUKLANDI

Şahsın eşkalini ve kaçtı yönü belirleyen ekipler, daha sonra ise kimliğine ulaştı.

Polisin operasyonu ile gözaltına alınan gaspçı, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.