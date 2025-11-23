- Gaziantep'te drift atan ehliyetsiz sürücü yakalandı.
- Sürücüye para cezası verildi ve aracı 60 gün trafikten men edildi.
- Olay, sosyal medyada yayımlanan videolardan tespit edildi.
Gaziantep’te bir sürücünün sokak ortasında drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüler kısa sürede gündem oldu.
SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ, CEZA KESİLDİ
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi.
Sürücüye, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası kesildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.