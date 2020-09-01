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- Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası
Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası
Drift yapan ve çevredeki vatandaşlar tarafından şikayet edilen sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.
- AA
- 01.09.2020 - 09:31
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilin 'drift' yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettikleri görüntüleri polise bildirdi.
Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, plakasını tespit ettiklerini aracı, ilçe merkezinde yakaladı.
6 BİN LİRA CEZA
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince sürücüye 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.
Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası