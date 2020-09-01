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Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası

Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası

Drift yapan ve çevredeki vatandaşlar tarafından şikayet edilen sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.