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    Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası

    Drift yapan ve çevredeki vatandaşlar tarafından şikayet edilen sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.
    • AA
    • 01.09.2020 - 09:31
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    Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası

    Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilin 'drift' yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettikleri görüntüleri polise bildirdi.

    Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, plakasını tespit ettiklerini aracı, ilçe merkezinde yakaladı.

    6 BİN LİRA CEZA

    2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince sürücüye 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

    Gaziantep'te drift yapan sürücüye para cezası

    Gaziantep te drift yapan sürücüye para cezası #1

    Gaziantep te drift yapan sürücüye para cezası #2

    Gaziantep te drift yapan sürücüye para cezası #3

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