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    Gaziantep'te dublörlü dolandırıcılık

    Bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar, dublör kullanıp vatandaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 16:26
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    Gaziantep'te dublörlü dolandırıcılık

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç operasyonuna imza attı.

    F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.’nin e-Devlet sistemini kullanmasını önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar.

    DUBLÖRLE ARSA SATMAYA ÇALIŞTILAR

    F.D.’ye benzeyen bir dublör de kullanan şahıslar, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak amacıyla Şahinbey Tapu Dairesine gitti.

    Dolandırıcılar, satış işlemlerinin yapıldığı esnada polisin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

    Gaziantep'te e-Devlet şifreli, dublörlü dolandırıcılık VİDEO

    4 GÖZALTI

    Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlendi.

    Gaziantep te dublörlü dolandırıcılık #1

    E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI

    Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, e-Devlet şifresinin önemine dikkat çekerek, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

    Gaziantep te dublörlü dolandırıcılık #2

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