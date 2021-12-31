Gaziantep'te ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği yakalandı

Gaziantep'te ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği yakalandı

Şehitkamil ilçesinde ehliyet sınavı için X-ray cihazından geçen şahsın üzerinde yapılan aramada, kopya düzeneği ele geçirildi. Düzeneğe 10 bin TL ödeyen şahıs, sınır dışı edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen ehliyet sınavında, yabancı uyruklu şahsın kurduğu kopya düzeneği şaşkınlık yaşattı.

Yabancı uyruklu A.M. sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şüpheli tavırlar üzerinde arama yapılmasına karar verildi.

KULAĞIN İÇİNE KULAKLIK YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi.

Gaziantep'te ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği yakalandı VİDEO



DÜZENEK GÜÇLÜKLE SÖKÜLDÜ

Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin, görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Şahsın kopya düzeneği için 10 bin TL ödeme yaptığı iddia edildi. Ardından gözaltına alınan A.M. sınır dışı edilidi.