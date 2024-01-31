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Gaziantep'te elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, 1 işçinin ölümüne neden oldu

Gaziantep'te elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, 1 işçinin ölümüne neden oldu Bir inşaat firmasının şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan, kaldığı konteynerde elektrikli ısıtıcısından çıkan yangında hayatını kaybetti.