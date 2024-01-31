Gaziantep'te elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın, 1 işçinin ölümüne neden oldu

İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde feci bir olay yaşandı.
Gece saatlerinde, inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Elektrik ustası can verdi
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, inşaat firmasında elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan'ın (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arslan'ın, çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği öğrenildi.
Öte yandan, Arslan’ın cenazesinin yakınları tarafından alınacağı öğrenilirken, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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