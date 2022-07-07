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    Gaziantep'te, Elif bebeği öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi

    Yemek yemediği için 1 buçuk yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz’a yumruk atıp ölümüne neden olan Mehmet Yılmaz, müebbet hapis cezası aldı.
    • 07.07.2022 - 18:03
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    Gaziantep'te, Elif bebeği öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi

    Gaziantep’te ikamet eden Mehmet Yılmaz, 1 buçuk yaşındaki kızı Elif Hazal Yılmaz’ı yemek yemediği için döverek ölümüne neden olduğu gerekçesi ile ülke gündemine oturmuştu.

    Kasten öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık Yılmaz, Gaziantep 8 Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıktı.

    Duruşmada sanık Yılmaz ile avukatları hazır bulundu.

    “Öldürme kastım yoktu”

    İHA’nın haberine göre; savunma için söz alan sanık Yılmaz, olay günü eşinin hastanede olmasından dolayı kızı Elif Hazal’a kendisinin baktığını belirterek, “1,5 yaşındaki kızım Elif Hazal evde birden ağlamaya başladı. Kucağıma alarak onu susturmaya çalıştım. Susmayınca da onu yere bıraktım. Öldürme kastım yoktu.” ifadelerini kullandı.

    Bebeğin kafatasında kırıklar tespit edildi

    Sanık savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı otopsi raporunda bebeğin kafatasında kırıklar meydana geldiğinin belirtildiğine atıf yaparak sanığın öldürme kastıyla hareket etmesinden dolayı cezalandırılmasını talep etti.

    Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanık Yılmaz’ı “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Gaziantep te, Elif bebeği öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi #1

    Davanın geçmişi

    19 Ekim 2020’de Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’nde, iddiaya göre, eşi hastanede tedavi gören Mehmet Yılmaz kızı 1,5 yaşındaki Elif Hazal’a yemek vermek istedi. Küçük kızının yemek yememesine sinirlenen baba Yılmaz kızı Elif Hazal’a yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan küçük Elif’in hareketsiz kaldığını gören baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Hastaneye kaldırılan küçük Elif 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te, Elif bebeği öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi #2

    Gaziantep te, Elif bebeği öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi #3


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