Gaziantep'te emekli olma uğruna 64 bin lirasından oldu

Almanya’da radyo kanalını dinledikleri sırada ‘aracılık’ reklamını duyan kadının emeklilik hayali, reklamda verilen numarayı aramasıyla kabusa dönüştü.

40 yıldır Almanya’da yaşayan Yıldız Kılınç, Türkiye’den emekli olma hayali ile aradıkları telefonun diğer ucundaki Ramazan Y. ile 46 bin lira karşılığında emekli olmak için anlaşma yaptı.

2015 yılının Kasım ayında Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te Ramazan Y. ile buluşan Yıldız Kılınç, anlaştıkları paradan 20 bin lira fazlasını isteyen Ramazan Y.'ye 64 bin lira verdi.

'HAYALİ EMEKLİLİK'

Verdiği paranın karşılığında emekli olacağını zannederek Almanya’ya geri dönen Kılınç, 2016 yılında yeniden Türkiye’ye geldi. Emekliliğinin tadını çıkartmak isteyen Kılınç, yaptığı araştırma sonucu Kilis’te bir iş yeri üzerinden kendisinin sigortalı gösterildiğini ve SGK'dan emekli olduğunu öğrendi.

Bir yıl boyunca emekli maaşı alan Kılınç, SGK tarafından yapılan inceleme sonucu hayali bir iş yerinden emekli olduğunun anlaşılmasıyla büyük şok yaşadı. Kılınç'ın emeklilik hakkı iptal edildi.

34 BİN LİRA DAHA VERDİ

Yaşadığı şokun ardından Ramazan Y. ile yeniden buluşan Kılınç, bu sefer kendisine "Seni Bağ-Kur'dan emekli yapacağım" diyerek 34 bin lira isteyen Ramazan Y.'ye bu parayı da verdi.

Kılınç, parayı verdikten sonra bir banka görevlisine konuyu anlattı.

64 BİN LİRASINDAN OLDU

Banka görevlisinin ‘seni dolandırmış olabilir’ uyarısıyla ikinci bir şok yaşayan Kılınç, Ramazan Y.’den son verdiği 34 bin lirayı geri aldı.

Emekli olayım derken 64 bin lirasından olan Kılınç, 2016’dan bu yana parasını alabilmek için Türkiye’de mücadele verdiğini söyledi.

"TAM BİR SAHTEKARMIŞ"

Ramazan Y.’nin kendisini ünlü bir siyasetçinin akrabası olarak tanıttığını belirten Kılınç, “Bu şahıs beni Kilis’te Mehmet diye bir kişinin üzerine olan iş yerinde çalışıyor göstermiş ve ben bir sene emekli maaşı aldım ama sonrasında kesildi. Araştırdım ki Kilis’te öyle bir yer yok, adam tam bir sahtekarmış.” dedi.

"DOSYA VERDİ, OKUMADIM"

Şahsın kendisine üzerinde ‘emeklilik’ yazan bir dosya verdiğini ve okumasını istediğini söyleyen Kılınç, “Ben bunu okuyamam dedim bana imza attırdı, meğerse dosyada benim parayı aldığıma dair bir yazı varmış. SGK’ya gittim ‘sadece dolandırılan bensem çekip gideyim’ dedim ama ‘hayır binlerce kişi var sadece siz değilsiniz’ dediler.” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ OLMAK İÇİN DEVLETE GELİN"

Ramazan Y.’nin özellikle yurt dışında yaşayanları kandırdığını belirten Yıldız Kılınç, “Bana geçtiğimiz hafta dedi ki birkaç av yakaladım Fransa’dan, Almanya’dan, Danimarka’dan ben de kendisine ‘günah değil mi’ dedim bana ‘boşver’ dedi. SGK’da öyle bir emeklilik asla yok, emekli mi olacaksınız devlete gelin, devletle ilişkinizi kurun.” diyerek uyarılarda bulundu.