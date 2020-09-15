Gaziantep'te engellinin koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı

Minibüste yolculuk yapan engelli C.G.'nin koltuk değneğine saklanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G., M.B. ve B.C.'nin Gaziantep'ten uyuşturucu alarak ilçeye yolcu minibüsü ile dönecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin bulunduğu minibüsü durdurdu.

KOLTUK DEĞNEĞİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin, C.G., M.B. ve B.C.'nin üstünde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Polis, engelli olan C.G.'ye ait koltuk değneğinde yaptığı aramada ise yaklaşık 19 gram eroin ele geçirdi.

3 GÖZALTI

Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.