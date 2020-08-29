Gaziantep'te 'eşime baktın' dedi, pompalıyla dehşet saçtı

Eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca ateş eden şahsın o anları kameraya yansıdı.

Gaziantep’in Ocaklar Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, eşine baktığı gerekçesiyle otomobilinin içerisindeki bir kişiye pompalı tüfekle saldırdı.

Şahsın ölmesini bekleyen zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırdı.

Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşime baktın dedi, pompalıyla dehşet saçtı