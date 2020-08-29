Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Gaziantep'te 'eşime baktın' dedi, pompalıyla dehşet saçtı

    Eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca ateş eden şahsın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 13:12
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 13:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te 'eşime baktın' dedi, pompalıyla dehşet saçtı

    Gaziantep’in Ocaklar Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, eşine baktığı gerekçesiyle otomobilinin içerisindeki bir kişiye pompalı tüfekle saldırdı.

    Şahsın ölmesini bekleyen zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı.

    YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırdı.

    Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

    Eşime baktın dedi, pompalıyla dehşet saçtı

    Gaziantep te eşime baktın dedi, pompalıyla dehşet saçtı #1

    Görüş Bildir