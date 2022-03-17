Şahinbey'deki lisede öğretmenlik yapan eşine küfredildiğini iddia eden şahıs, okulda tartışmaya başladığı öğrenci ve babasını bıçakladı. Zanlı 20 yıl hapis ile yargılanacak.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde okulda görevli öğretmen eşi Emine Ç.’ye küfredildiği gerekçesiyle okula gelen Abdullah Ç., öğrenci ve babasıyla tartışmaya başladı.

Okulun idari yönetim katında başlayan tartışma esnasında belindeki bıçağı çıkaran Abdullah Ç., öğrencinin velisi Begli T. ile 10. sınıf öğrencisi Gaffari T.’ye saldırdı.

Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönerken, öğretmen Emine Ç. de kavgaya dahil oldu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Begli T.’yi 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan öğretmenin eşi Abdullah Ç., öğrenci Gaffari T.’yi de bıçakla hafif şekilde yaraladı.

Gaffari T.’nin ağabeyi Ömer T.’yi de elindeki bıçakla kovalayan Abdullah Ç.’yi, okul idarecileri güçlükle durdurabildi.

Gaziantep'te eşine küfredilen şahıs, öğrenci ve babasını bıçakla yaraladı ViDEO

20 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Olayın ardından yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, lisede bıçakla dehşet saçan erkek hemşire Abdullah Ç. hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

"BIÇAĞI ELMA KESMEK İÇİN TAŞIYORUM"

Savcılıkta ifade veren sanık Abdullah Ç., aşağıya inecekleri esnada koridorda Begli T. ile karşılaştığını belirtti.

Öğrenci Gaffari T.’nin koridorda eşi hakkında ileri geri konuştuğunu ileri süren Abdullah Ç., “Gaffari eşime saldırdı. Begli de bana saldırdı. Ben de o sırada yanımda bulunan ve diyet yaptığım için sürekli elma yediğimden dolayı üzerimde taşıdığım bıçağı çıkarıp Begli T.’ye salladım. Ancak kaç kez salladığımı hatırlamıyorum. Gaffari’nin eşime yumruk attığını görünce ona da bir kez salladım.” ifadeleriyle kendini savundu.

"HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANDIM"

Saldırıda bıçakla ağır yaralanan Begli T. ise ifadesinde olaydan iki gün önce oğlunun bir arkadaşıyla tartışmasından dolayı öğretmen Emine Ç. ile görüştüğünü söyledi.

Görüşmenin ardından öğretmenin oğluna hakaret etmesinden dolayı eşi Abdullah Ç.’yi aradığını belirten Begli T., “Onunla yüz yüze konuşmak için okula gittim. O sırada tartışma çıktı. Bana bıçakla saldırdı. 5-6 yerimden bıçaklandım. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandım. Abdullah Ç.’den şikâyetçiyim.” dedi.

İDDİANAME ÜÇ SUÇTAN HAZIRLANDI

Yürütülen soruşturmanın ardından müşteki beyanları, tanık ifadeleri ve kamera görüntülerini değerlendiren savcılık, iddianamede şüpheli Abdullah Ç.’nin olay sonrası ele geçirilen, silahtan sayılan bıçakla müşteki Begli T.’nin vücudunun üst bölgesine birden fazla hamle yaparak öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, “Müştekilerin ve tanıkların engellemeleri nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Gaffari T.’yi aynı bıçakla yaraladığı, Ömer T.’yi ise yaralamak için kovaladığı, ancak yetişememesi ve eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından cezalandırılması kamu adına talep olunur.” denildi.